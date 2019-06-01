نتنياهو يُقدم عرضاً خاصاً لنائب مُعارض بالكنيست الإسرائيلي

كشف نائب رئيس جهاز الموساد سابقاً، رام بن براك، عن عرض خاص، قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له، وذلك ضمن مساعي نتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة وإنقاذها من الفشل.





وأوضح بن براك، السبت، أن نتنياهو وقبل انقضاء مدته القانونية لتشكيل الحكومة عرض عليه أن يصبح وزيراً للجيش في الحكومة الجديدة، بعد تعثر مفاوضاته مع أفيغدور ليبرمان، وفق صحيفة (القدس).



رام الله - دنيا الوطنوأوضح بن براك، وهو عضو كنيست من المعارضة عن حزب (أزرق- أبيض)، أنه تلقى اقتراحاً من مسؤول كبير في (الليكود) مقرب من نتنياهو، أن يكون وزيراً للجيش، ورئيساً بالإنابة لنتنياهو عن المفاوضات مع الفلسطينيين، بعد عرض خطة السلام الأميركية (صفقة القرن).وبين، أنه رفض ذلك العرض، بسبب مواقفه التي لا زال يتمسك بها، بأن نتنياهو مسؤول عن حالة الانقسام داخل إسرائيل، وأنه يقودها للهاوية، ولا يمكن التحالف معه.