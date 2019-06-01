دولي

فيديو: الجيش الروسي يختبر قاذفة محدثة

فيديو: الجيش الروسي يختبر قاذفة محدثة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (زفيزدا) القريبة من وزارة الدفاع الروسية، فيديو لاختبار القاذفة (تو-22 إم 3 إم) بنسختها المحدثة.

ويظهر الفيديو مختلف مراحل الاختبار، إقلاع القاذفة وتحليقها وكذلك هبوطها، وقد مرت القاذفة باختبارات في ظروف طبيعية متباينة، وعلى ارتفاعات متفاوتة، وبمعدلات سرعة مختلفة.

وشهدت القاذفة (تو-22  إم 3 إم) تحديثاً كبيراً، وتم تجهيزها بمنظومة إلكترونيات رقمية جديدة لزيادة الدقة في مستوى الملاحة والقيادة الذاتية.


 

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