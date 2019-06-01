عربي

طهران تكشف رد بن سلمان على عرض إيراني لدول الخليج

طهران تكشف رد بن سلمان على عرض إيراني لدول الخليج
محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران قدمت عرضاً لدول المنطقة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد عقد الاتفاق النووي مع الدول الكبرى في عام 2015.

وقال ظريف، لقناة "العالم" الإيرانية: "عرضنا الحوار مع دول المنطقة، ودول مجلس التعاون بالخليج، منذ توقيع الاتفاق النووي، لكن محمد بن سلمان، رد بكلام حول نقل المعركة إلى داخل إيران".

وأضاف ظريف: "بمجرد أن انتهت المفاوضات النووية الخاصة ببرنامج إيران النووي السلمي، حينما كانت الدول الجارة لنا قلقة من تقارب أمريكا وإيران، وكان مسؤولو هذه الدول يتحدثون رسمياً عن أن أمريكا قد انتخبت إيران، ووضعت تلك الدول جانباً".

وأكمل: "نحن رفضنا الدخول في حوار مع أمريكا حول المنطقة بأي شكل من الأشكال، وقلنا إنه يجب أن تكون حواراتنا بشأن المنطقة مع دولها فقط".

وتابع: "آنذاك أعلنا بصراحة عن استعدادنا للحوار مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، لكن للأسف الشديد بعد أن رد الدكتور روحاني بإيجاب على رسالة أمير دولة الكويت، أعلن السيد محمد بن سلمان بصراحة ألا حوار بيننا وبين إيران وسوف ننقل المعركة إلى داخل الأراضي الإيرانية".

ولفت الوزير الإيراني، إلى أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي السبب في خوف الولايات المتحدة منها حالياً في المنطقة، موضحاً أن بلاده تمتلك قوة عالية في الوقت الحالي، وإن أي مواجهة مع طهران ستنعكس سلباً على الدول التي تدفع واشنطن بهذا الاتجاه.

واستطرد: "يجب أن تتوقف واشنطن عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي، والتهديد وسياسة البلطجة، نمتلك في الوقت الحالي قوة دفاعية عالية وبإمكاننا مواجهة أي خطر".

أخبار ذات صلة

فيديو: ما حقيقة فيديوهات &#34;انسحاب الوفد القطري من قمة مكة&#34;؟

فيديو: ما حقيقة فيديوهات "انسحاب الوفد القطري من قمة مكة"؟

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

أم سياف.. داعشية &#34;خطيرة&#34; تكشف &#34;أسرار&#34; البغدادي

أم سياف.. داعشية "خطيرة" تكشف "أسرار" البغدادي

القمة الإسلامية تُؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وترفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القمة الإسلامية تُؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وترفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الصباح: أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند على حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

الصباح: أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند على حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

السيسي: آن الأوان لمعالجة القضية الفلسطينية عبر العودة لمائدة المفاوضات

السيسي: آن الأوان لمعالجة القضية الفلسطينية عبر العودة لمائدة المفاوضات

العثيمين: السلام العادل والشامل هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية

العثيمين: السلام العادل والشامل هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية

الملك سلمان: القضية الفلسطينية محور اهتمام الدول العربية حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم

الملك سلمان: القضية الفلسطينية محور اهتمام الدول العربية حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم

التعليقات

الدنيا حكايات

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

مركز القدس: 36 شهيداً في أيار واستهداف متواصل لمسيرات العودة

مركز القدس: 36 شهيداً في أيار واستهداف متواصل لمسيرات العودة

الديمقراطية: ما لم تُحاسب إسرائيل فلن تتوقف عن إرتكاب جرائم القتل والاغتيال

الديمقراطية: ما لم تُحاسب إسرائيل فلن تتوقف عن إرتكاب جرائم القتل والاغتيال

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية أمام أحد أبواب &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية أمام أحد أبواب "الأقصى"

مصرع مواطن غرقاً في بركة مياه في متنزه بالخليل

مصرع مواطن غرقاً في بركة مياه في متنزه بالخليل

فلسطين تحصل على المركز الثاني بمسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

فلسطين تحصل على المركز الثاني بمسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

وزارة الخارجية تُدين جرائم الإعدام الميداني بحق الفتيين غيث ووجيه

وزارة الخارجية تُدين جرائم الإعدام الميداني بحق الفتيين غيث ووجيه

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد للاستيطان الإسرائيلي: تدمير لحل الدولتين

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد للاستيطان الإسرائيلي: تدمير لحل الدولتين

الشرطة: وفاة فتاة (16 عاماً) شنقاً في قلقيلية

الشرطة: وفاة فتاة (16 عاماً) شنقاً في قلقيلية

منوعات

نهاية &#34;الهيبة الحصاد&#34; تُكشف: مقتل &#34;ثروت&#34; و&#34;شيخ الجبل&#34;

نهاية "الهيبة الحصاد" تُكشف: مقتل "ثروت" و"شيخ الجبل"

خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

خطأ إملائي يضع نادين نسيب نجيم في مأزق

ترامب عن زوجة الأمير هاري: لم أعرف أنها كانت شريرة

ترامب عن زوجة الأمير هاري: لم أعرف أنها كانت شريرة

حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين

حسام حبيب يثير الجدل بطريقة احتضانه شيرين

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة

حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وتامر مرسي يتكفل بعلاجه

ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. فما هو؟

ريهانا تصدم جُمهورها باسمها الحقيقي.. فما هو؟

خادمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني ​بطريقة مُروعة

خادمة تقتل إبنة شقيقة ممثل لبناني ​بطريقة مُروعة

مجلة أمريكية تُبرز تشابه &#34;ولد الغلابة&#34; مع &#34;Breakin bad&#34;

مجلة أمريكية تُبرز تشابه "ولد الغلابة" مع "Breakin bad"

حميد الشاعري يكشف تفاصيل القبض عليه 3 مرات

حميد الشاعري يكشف تفاصيل القبض عليه 3 مرات

عربي

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

القمة الإسلامية تُؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وترفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القمة الإسلامية تُؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وترفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الصباح: أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند على حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

الصباح: أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند على حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

السيسي: آن الأوان لمعالجة القضية الفلسطينية عبر العودة لمائدة المفاوضات

السيسي: آن الأوان لمعالجة القضية الفلسطينية عبر العودة لمائدة المفاوضات