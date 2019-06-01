شؤون فلسطينية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الأحد، سيكون للمتبقين من الحافلة التاسعة من كشف (16/5)، وحافلة الجوازات المصرية حتى الرقم (80) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وشددت الوزارة، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد عند الساعة السابعة من صباح الغد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وطالبت الوزارة، المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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