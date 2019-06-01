شؤون فلسطينية

الرئاسة: قمتا مكة انتصار للموقف الفلسطيني ولم نفوض أحداً بالتّكلم عنا

الرئاسة: قمتا مكة انتصار للموقف الفلسطيني ولم نفوض أحداً بالتّكلم عنا
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرارات القمتين العربية والإسلامية، اللتين عقدتا في مكة المكرمة، شكلتا انتصاراً للموقف الفلسطيني الثابت والواضح في وجه كل  المؤامرات والمحاولات الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية.

وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحفي، السبت، أن تبني الأمتين العربية والإسلامية للموقف الفلسطيني، وجه رسالة شديدة الوضوح  للإدارة الأميركية ولإسرائيل أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل، هو عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وتابع: "يجب أن يفهم الجميع، بأن السلام طريقه واضح وعنوانه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، وليس عبر صفقات وهمية أو مشاريع اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب به.

وأكد أن القيادة الفلسطينية، لم تُفوض أحداً بالتكلم نيابة عنها، أو باسم الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل من حقوق شعبنا، وأن حقوق شعبنا وثوابته، وفي مقدمتها القدس بمقدساتها ليست للبيع أو المساومة، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر مهما كان حجم التحديات والصعاب التي يواجهها.

وأكمل: "الموقف الفلسطيني الشجاع، الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس في قمتي مكة المكرمة بأننا لن نقبل ببيع القدس، ولا بالتخلي عن ثوابتنا الوطنية، ولن نركع إلا لله وحده، هو موقف الإجماع الفلسطيني، والعربي، والدولي، وموقف كل أحرار العالم في وجه الغطرسة والانحياز، وتدمير الشرعية الدولية، الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية ومن ورائها الاحتلال الإسرائيلي، الذي سينتهي عاجلاً أم آجلاً.

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