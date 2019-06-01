شؤون فلسطينية

الديمقراطية: ما لم تُحاسب إسرائيل فلن تتوقف عن إرتكاب جرائم القتل والاغتيال

الديمقراطية: ما لم تُحاسب إسرائيل فلن تتوقف عن إرتكاب جرائم القتل والاغتيال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه مادامت إسرائيل تتمرد على القوانين والقرارات الدولية، وما دامت لم تقف خلف القضبان أمام محكمة الجنايات الدولية، لتحاكم على جرائمها ولتوصم بأنها دولة مارقة، يتوجب طردها من المجتمع الدولي ونزع الشرعية عنها وعزلها بإعتبارها مصابة بوباء الفاشية، فإنها لن تتوقف عن إرتكاب جرائم القتل والاغتيال.

ووجهت الجبهة التحية، لذكرى المناضلة والمسعفة الإنسانية الشهيدة رزان النجار، التي مثلت نموذجاً للفتاة والمرأة الفلسطينية في وقوفها في مقدمة الصفوف في مواجهة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، والارتقاء بالدور النضالي الذي يتطلبه إنتماؤها إلى شعب، ليس أمامه من خيارات سوى النضال والتضحية للفوز بكرامته وحقوقه الوطنية المشروعة كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

كما تقدمت بالتحية إلى المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية (ندى) في قطاع غزة، التي كان لها شرف انتماء الشهيدة رزان النجار لصفوفها، منظمة جماهيرية مناضلة من أجل كرامة شعبها ورفع الظلم عن كاهله.

وجددت الجبهة، التأكيد على ضرورة نقل جرائم الإحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية ومساءلته عن الدماء الزكية، التي سفكتها عصاباته جنوداً ومستوطنين، فوق أرض فلسطين، في عمليات قتل واغتيالات، متوهمة أنها بذلك تنجح في إخماد انتفاضة شعبنا وثورته.

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