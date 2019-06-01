الأحمد: مصر تتحرك جدياً بملف المصالحة بعيداً عن الأضواء والإعلام

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتنين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، إن مصر تقوم بتحرك جدي في ملف

المصالحة الفلسطينية، بعيداً عن الأضواء والإعلام.







وأضاف الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين)، السبت: "نحن على تواصل مع مصر، والاتصالات مستمرة من أجل الخروج من الجمود في هذا الملف، الذي مضى عليه عدة أشهر"، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي تم توقيعها سابقاً وتحديداً القاهرة 2017.









وأكد الأحمد، على ضرورة اتمام المصالحة الفلسطينية، حتى لا تستخدم غزة وعملية التهدئة باتجاه خدمة (صفقة القرن)، معبراً عن أمله أن تتمكن مصر من التوصل لاتفاق في هذا الاتجاه.

وحول موقف حركة حماس من ورشة البحرين وصفقة القرن، قال الأحمد: "كما قلنا لهم إننا في معركة مفتوحة ومتواصلة، وليس المطلوب الآن كيف نفكر في مجابهة صفقة القرن، بل انضموا لنا أنتم والكل الفلسطيني في المعركة الشرسة التي نخوضها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ أكثر من عام".