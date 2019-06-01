فيديو: ما حقيقة فيديوهات "انسحاب الوفد القطري من قمة مكة"؟





رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل إنه يظهر لحظة انسحاب وفد دولة قطر من قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت أمس في مكة المكرمة.ويظهر الفيديو الذي نشره النشطاء في (تويتر) بوسام، انسحاب قطر من قمة مكة، خروج أشخاص يرتدون ملابس رسمية من قاعة الاجتماع في بداية كلمة العاهل الأردني عبد الله الثاني.ولم تتأكد (روسيا اليوم)، ما إذا كان هؤلاء الأشخاص في الواقع أعضاء الوفد القطري، الذي يترأسه رئيس الحكومة عبد الله بن ناصر آل ثاني، ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الموضوع من قبل حكومة الدوحة أو القائمين على القمة.