مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية أمام أحد أبواب "الأقصى"

رام الله - دنيا الوطنأدت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، صلوات تلمودية استفزازية وعلنية، أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الغوانمة.وعملت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود الاحتلال، على توفير الحماية والحراسة للمستوطنين خلال أدائهم شعائرهم وطقوسهم التلمودية.