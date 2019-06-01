صورة لزعيم كوريا الشمالية محاطاً بفتيات صغيرات تثير فضول وسائل الإعلام

رام الله - دنيا الوطننشرت وكالة (تستاك) للأنباء الكورية الشمالية الرسمية، صورة لزعيم البلاد، كيم جونغ أون، خلال زيارته لمركز رياضي جديد مخصص لتلاميذ المدارس، محاطاً بفتيات يبكين من شدة فرحهن بقدومه.وتظهر الصورة كيم جونغ أون جالساً، وتبدو على وجهه ابتسامة عريضة، فيما التفت حوله مجموعة من الفتيات الصغيرات بلباس الجمباز، يبكين من شدة تأثرهن بوجود الزعيم معهن.ولم توضح الوكالة الكورية في نصها الكتابي المرفق مع الصورة سبب بكاء الفتيات، لكن وسائل إعلام دولية، علقت على الصورة بأن البكاء في حضرة الزعيم الكوري هو تقليد للتعبير عن الشعور بالفرح بلقاء كيم شخصياً.وقام كيم خلال جولته التي شملت هذا الصرح الرياضي، بزيارة ست منشآت صناعية مختلفة في ولاية تشاغاندو.وأشارت وسائل إعلام دولية إلى أن هذه الجولة، هي أول ظهور لكيم أمام الجمهور منذ عملية إطلاق الصواريخ التي نفذتها بلاده في 10 أيار/ مايو الماضي.