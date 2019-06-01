العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

رام الله - دنيا الوطنقال ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي، اليوم السبت: "إن بغداد رفعت حالة الطوارئ، التي كانت مُعلنة في حقل مجنون النفطي، جنوبي البلاد، بسبب السيول".وأضاف الوزير في بيان نشرته وزارة النفط على موقعها الإلكتروني: "إن السيول لم تؤثر على الإنتاج في الحقل، الذي ينتج 240 ألف برميل يومياً"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتابع: "إن حالة الطوارئ، أعلنت كتدبير احترازي، بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال الشتاء والربيع".وتولت شركة نفط البصرة الحكومية، العمليات في الحقل بعد انسحاب شركة رويال داتش شل في العام الماضي.وأعلن العراق خططاً لزيادة الإنتاج في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يومياً في عام 2021.