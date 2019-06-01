شؤون فلسطينية

فلسطين تحصل على المركز الثاني بمسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

فلسطين تحصل على المركز الثاني بمسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن دولة فلسطين، حصلت على المركز الثاني في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وذلك من خلال مشاركة القارئ لكتاب الله الشاب وسيم جاد الله عابد، ونافس بها خمسين مشاركاً من خمسين دولة.

وأهدت وزارة الأوقاف، الإنجاز إلى راعي القرآن الكريم في فلسطين الرئيس محمود عباس، الذي يهتم بحفظ كتاب الله، ويدعمهم في كل عام.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذا الإنجاز، يُضاف إلى بقية الإنجازات التي حصلت عليها فلسطين في المسابقات الدولية للقرآن الكريم، والذي يؤكد أصالة شعبنا وتدينه، خاصة ونحن نعيش أجواء شهر رمضان، شهر القرآن.

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