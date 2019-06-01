شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد للاستيطان الإسرائيلي: تدمير لحل الدولتين

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد للاستيطان الإسرائيلي: تدمير لحل الدولتين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي، رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، عقب إعلان السلطات الإسرائيلية الخميس، نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي يوم السبت: إن "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية السلام".

وأضاف البيان، "الاتحاد الأوروبي، سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وتابع البيان، "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين، والقدس التي تعتبر عاصمة للدولتين، وهي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

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