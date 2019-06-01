الشرطة: وفاة فتاة (16 عاماً) شنقاً في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأطباء في مستشفى درويش نزال بقلقيلية، فجر اليوم السبت، عن وفاة فتاة تبلغ من العمر (16 عاماً) من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، نتيجة شنق نفسها أمس في منزل والدها.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة والنيابة العامة، باشرتا التحقيق، فيما قررت النيابة التحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح.