سيدوسها شعبنا.. الحية: نرفض أن تكون الدول العربية جزءاً من (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، رفض الحركة أن تكون الدول العربية جزءاً من (صفقة القرن).
وطالب الحية خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة، أمس الجمعة، كل الدول العربية والإسلامية، وكل المدعوين لاجتماع البحرين، أن يلتزموا على الأقل بآخر قرار اتخذته الجامعة العربية، ضد (صفقة القرن).
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، رفض الحركة أن تكون الدول العربية جزءاً من (صفقة القرن).
وطالب الحية خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة، أمس الجمعة، كل الدول العربية والإسلامية، وكل المدعوين لاجتماع البحرين، أن يلتزموا على الأقل بآخر قرار اتخذته الجامعة العربية، ضد (صفقة القرن).
وأكد الحية، أن مشاريع التصفية، ستفشل، وسيدوسها شعبنا، ولن تمر صفقة ترامب، ولن تُهود القدس، وستبقى عربية إسلامية وقضية الأمة المركزية.
وقال الحية: "إننا نطالبهم بالالتزام بالقرار العربي الموحد، وبالقرار الفلسطيني الموحد".
وأضاف: "نحن كفلسطينيين نرفض (صفقة القرن)، ونطالب كل من يُحب فلسطين، ويناصر الحق الفلسطيني، أن يرفض هذه الصفقة، ولا يكون بوابة لتمريرها".
وشدد على أن شعبنا، سيبقى صامداً ثابتاً على أرضه، ولن يفرط بها، ولن يمرر أيًا من هذه المشاريع، وأنه لا مقام للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
ووجه الحية التحية للشعوب التي خرجت اليوم، تهتف من أجل القدس في يوم القدس العالمي.
وقال الحية: "إننا نطالبهم بالالتزام بالقرار العربي الموحد، وبالقرار الفلسطيني الموحد".
وأضاف: "نحن كفلسطينيين نرفض (صفقة القرن)، ونطالب كل من يُحب فلسطين، ويناصر الحق الفلسطيني، أن يرفض هذه الصفقة، ولا يكون بوابة لتمريرها".
وشدد على أن شعبنا، سيبقى صامداً ثابتاً على أرضه، ولن يفرط بها، ولن يمرر أيًا من هذه المشاريع، وأنه لا مقام للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
ووجه الحية التحية للشعوب التي خرجت اليوم، تهتف من أجل القدس في يوم القدس العالمي.
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