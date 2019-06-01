شؤون فلسطينية

الوزير أبو جيش ينقل رسالة الرئيس عباس للاتحاد الأفريقي

الوزير أبو جيش ينقل رسالة الرئيس عباس للاتحاد الأفريقي
رام الله - دنيا الوطن
سلم وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال اجتماعه اليوم، بنائب رئيس الاتحاد الأفريقي، كويسي كوارتي، رسالة رسمية موجهة من الرئيس محمود عباس إلى رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل مزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، ولحل الدولتين في المحافل الدولية، وللتحرك الفاعل والعاجل، ضد ما يسمى بـ (صفقة القرن) وضد المخططات الامريكية الإسرائيلية الهادفة لشطب حل الدولتين، التي يدعمها الاتحاد الأفريقي والعالم أجمع.

وقال أبو جيش الذي أشاد، خلال الاجتماع، بمواقف الاتحاد الأفريقي، باعتباره قلعة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن القيادة والحكومة الفلسطينية، تتعرض لضغط سياسي بل ولابتزاز مالي كبير من الولايات المتحدة وإسرائيل؛ لاجبارها على الموافقة على صفقة القرن، مؤكداً أننا سنقف أمام هذا الضغط، وسنواجه هذا التحدي بكل قوة وصلابة، وسنواصل توفير احتياجات شعبنا رغم الصعوبات والإزمة المالية والمؤامرات المحيطة، آملاً أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتوفير الدعم اللازم لفلسطين ولشعبها.

من جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي كوارتي على موقف الاتحاد المساند والثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وعلى الالتزام الكامل بدعم حل الدولتين، وقيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى ان هذا الموقف تاريخي وثابت ولن يتغير.

وفي سياق آخر، بحث الوزير أبو جيش مع نظيرته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية ايروجي ميسكل أوجه التعاون الثنائي في مختلف مجالات العمل، وكذلك تنسيق المواقف خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي في جنيف في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل، داعياً إياها لتقديم الدعم والمساندة لفلسطين في القضايا والمواقف والمطالب التي ستطرح، وستتبلور خلال المؤتمر.

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