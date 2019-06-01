دولي

ترامب يُعلن ترشحه رسمياً لفترة ثانية لرئاسة أمريكا المُقبلة

ترامب يُعلن ترشحه رسمياً لفترة ثانية لرئاسة أمريكا المُقبلة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، في حسابه على (تويتر)، أنه سيعلن عن الترشح لفترة ولاية ثانية، سوياً مع نائبه مايك بينز في 18 حزيران/ يونيو المقبل. 

وجاء في (تغريدة) لترامب "سأعلن عن تقديم ترشيحي للفترة الرئاسية الثانية، مع السيدة الأولى ميلانيا، ونائب الرئيس مايك بينس، والسيدة الثانية كارين بينس، في 18 حزيران/ يونيو في أورلاندو في فلوريدا، في مركز أمواي الذي يضم 20000 مقعد، وفق ما نقلته (i24NEWS).  

انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي!"، مرفقاً رابطاً من موقعه الإلكتروني لبيع تذاكر لحضور إعلان الترشيح.  
 

وستجري الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، من العام 2020، ويعتبر جو بايدن أقوى المرشحين من الحزب الديمقراطي الأميركي. 

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