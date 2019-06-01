ترامب يُعلن ترشحه رسمياً لفترة ثانية لرئاسة أمريكا المُقبلة

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وستجري الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، من العام 2020، ويعتبر جو بايدن أقوى المرشحين من الحزب الديمقراطي الأميركي. وستجري الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، من العام 2020، ويعتبر جو بايدن أقوى المرشحين من الحزب الديمقراطي الأميركي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، في حسابه على (تويتر)، أنه سيعلن عن الترشح لفترة ولاية ثانية، سوياً مع نائبه مايك بينز في 18 حزيران/ يونيو المقبل.وجاء في (تغريدة) لترامب "سأعلن عن تقديم ترشيحي للفترة الرئاسية الثانية، مع السيدة الأولى ميلانيا، ونائب الرئيس مايك بينس، والسيدة الثانية كارين بينس، في 18 حزيران/ يونيو في أورلاندو في فلوريدا، في مركز أمواي الذي يضم 20000 مقعد، وفق ما نقلته (i24NEWS).