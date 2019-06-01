اعتبارًا من الأحد المقبل.. معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين مفتوح 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة عن تعديل على ساعات العمل على معبر الكرامة حيث سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين ابتداءا من الأحد القادم .وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ، أنه سيبدا العمل اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 02 حزيران/ينيو 2019 طيلة ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة حيث العمل حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً و يوم السبت سيعمل من السابعة والنصف صباحاًً وحتى الثانية ظهراً .