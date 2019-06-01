شؤون فلسطينية

اعتبارًا من الأحد المقبل.. معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين مفتوح 24 ساعة

اعتبارًا من الأحد المقبل.. معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين مفتوح 24 ساعة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة عن تعديل على ساعات العمل على معبر الكرامة حيث سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين ابتداءا من الأحد القادم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ، أنه سيبدا العمل اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 02 حزيران/ينيو 2019 طيلة ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة حيث العمل حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً و يوم السبت سيعمل من السابعة والنصف صباحاًً وحتى الثانية ظهراً .

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