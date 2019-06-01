انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها بحدود (4-5) درجات

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .ويكون الجو هذه الليلة، معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .واشارت الدائرة الى ان الجو يكون في ساعات نهار غد الاحد، حاراً نسبياً الى حار، وفي ساعات الليل معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.اما يوم الاثنين المقبل فيكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، وليطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل حاراً نسبياً الى حار في ساعات النهار، ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق في ساعات الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.