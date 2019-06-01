قوة اسرائيلية خاصة تختطف مواطنا من مخيم شعفاط

رام الله - دنيا الوطناختطفت قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون) فجر اليوم السبت، مواطنا من مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.وقال شهود عيان وفق مصادر محلية، إن عناصر القوة الاسرائيلية داهموا الحارة التحتا بالقرب من الجدار العنصري في المخيم، واختطفوا مواطنا (ما زالت هويته غير معلومة)، واقتادوه في سيارة خاصة (مدنية).واضاف الشهود، ان اختطاف الوحدة الخاصة للمواطن، ترافق مع اقتحام ثلاث جيبات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال المخيم، لدعم القوة الاحتلالية وتأمين انسحابها من المكان.