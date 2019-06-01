الصباح: أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند على حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم

رام الله - دنيا الوطنأكد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أن أي حل للقضية الفلسطينية، لابد أن يستند على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.ودعا الصباح في كلمة له خلال أعمال القمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي والتي انطلقت فجر اليوم السبت في مكة المكرمة، المجتمع الدولي، لتفعيل جهود الدفع بمسار السلام.واعرب الصباح عن تسمك دولته، بحل الولتين، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.