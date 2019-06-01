السيسي: آن الأوان لمعالجة القضية الفلسطينية عبر العودة لمائدة المفاوضات

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه آن الاوان لمعاجلة القضية الفلسطيني بشكل جذري، من خلال العودة الى مائدة المفاوضات.وقال السيسي في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي، التي انطلقت فجر اليوم السبت، في مكة المكرمة: "نتمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية".واضاف: "نتمسك بحل عادل وفق حل الدولتين، وإن القدس عاصمة لدولة فلسطين".