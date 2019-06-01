مقتل 11 شخصا في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل 11 شخصا مساء أمس الجمعة، في حادث إطلاق نار، وقع في المبنى رقم اثنين بمركز بلدية فرجينيا بتيش في ولاية فرجينيا، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (العين الاخبارية).وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، وإن السلطات احتجزت مشتبها به.بدورها، أعلنت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع (تويتر)، أن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الأفراد بتجنب المنطقة.