شؤون فلسطينية

العاهل الاردني: المبادرة العربية تؤكد الالتزام بخيار السلام العادل على أساس حل الدولتين

العاهل الاردني: المبادرة العربية تؤكد الالتزام بخيار السلام العادل على أساس حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، أن المبادرة العربية للسلام التي تبنتها منظمة التعاون الاسلامي، تؤكد الالتزام بخيار السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وقال الملك عبد الله في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت فجر اليوم السبت، في مكة المكرمة: "الفلسطينيون يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة تستدعي منا تكثيف جهودنا لدعم صمودهم".

وأعرب عن تمسك الاردن، بحل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، كما يجب تكثيف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

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