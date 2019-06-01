أوغلو: أي صفقة لا تنص على دولة فلسطينية فسترفضها دول منظمة التعاون الاسلامي

رام الله - دنيا الوطنأكد تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، أن أي صفقة سلام لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو، وعاصمتها القدس، فإن دول منظمة التعاون سترفضها.وقال أوغلو في كلمة له خلال اعمال الدورة الـ14 للقمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي، والتي انطلقت فجر اليوم السبت، في مكة المكرمة: "العالم الاسلامي في حاجة اليوم الى ان يتبنى موقفا موحدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".وأضاف أوغلو: "القضية الفلسطينية بخطر، وعلى الفلسطينيين تخطي الانقسامات"، متابعا بقوله: "نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية".