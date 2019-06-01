مباشر | انطلاق أعمال الدورة الـ14 للقمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي بمكة المكرمة

عربي

العثيمين: السلام العادل والشامل هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية

العثيمين: السلام العادل والشامل هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة تتمسك بحقوق الفلسطينيين التاريخية وبمبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تبقى في أعلى سلم الاولويات.

جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ14 للقمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي، التي انطلقت فجر اليوم السبت، في مكة المكرمة.

وأشار العثيمين إلى أن السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

السيسي: آن الأوان لمعالجة القضية الفلسطينية عبر العودة لمائدة المفاوضات

السيسي: آن الأوان لمعالجة القضية الفلسطينية عبر العودة لمائدة المفاوضات

الملك سلمان: القضية الفلسطينية محور اهتمام الدول العربية حتى يحصل الفلسطينيين على حقوقهم

الملك سلمان: القضية الفلسطينية محور اهتمام الدول العربية حتى يحصل الفلسطينيين على حقوقهم

سوريا: قرارات أمريكا لن تغير حقيقية أن القدس والجولان ستبقيان عربيتان

سوريا: قرارات أمريكا لن تغير حقيقية أن القدس والجولان ستبقيان عربيتان

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

لجنة دعم الصحفيين تستنكر اغلاق مكتب الجزيرة في السودان

لجنة دعم الصحفيين تستنكر اغلاق مكتب الجزيرة في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

اندلاع أربعة حرائق بغلاف غزة بفعل بالونات حارقة

اندلاع أربعة حرائق بغلاف غزة بفعل بالونات حارقة

لبحث تطورات القضية الفلسطينية.. الرئيس عباس يستقبل رئيس الوزراء القطري

لبحث تطورات القضية الفلسطينية.. الرئيس عباس يستقبل رئيس الوزراء القطري

قتيل واصابتان في شجار عائلي ببيت لحم

قتيل واصابتان في شجار عائلي ببيت لحم

النخالة: قادرون على ضرب 1000 صاروخ يوميًا وستستخدم المقاومة صواريخ تحمل رؤوسا متفجرة

النخالة: قادرون على ضرب 1000 صاروخ يوميًا وستستخدم المقاومة صواريخ تحمل رؤوسا متفجرة

الحية: نرفض ورشة البحرين ومشاريع التصفية ستفشل وسيدوسها شعبنا

الحية: نرفض ورشة البحرين ومشاريع التصفية ستفشل وسيدوسها شعبنا

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

منوعات

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: &#34;ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم&#34;

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: "ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم"

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

خالد أبو النجا: &#34;المثلية الجنسية&#34; ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

خالد أبو النجا: "المثلية الجنسية" ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

عربي

العثيمين: السلام العادل والشامل هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية

العثيمين: السلام العادل والشامل هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية

سوريا: قرارات أمريكا لن تغير حقيقية أن القدس والجولان ستبقيان عربيتان

سوريا: قرارات أمريكا لن تغير حقيقية أن القدس والجولان ستبقيان عربيتان

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟