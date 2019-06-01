العثيمين: السلام العادل والشامل هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة تتمسك بحقوق الفلسطينيين التاريخية وبمبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تبقى في أعلى سلم الاولويات.جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ14 للقمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي، التي انطلقت فجر اليوم السبت، في مكة المكرمة.وأشار العثيمين إلى أن السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو الحل الامثل للقضية الفلسطينية.