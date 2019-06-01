الملك سلمان: القضية الفلسطينية محور اهتمام الدول العربية حتى يحصل الفلسطينيين على حقوقهم

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن القضية الفلسطينية هي محور اهتمام الدول العربية، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه وفقا للشرعية الدولية.وأعرب الملك سلمان خلال كلمته الافتتاحية للقمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي في دورتها العادية الـ 14، والتي انطلقت فجر اليوم السبت، في مكة المكرمة، عن رفضه لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.وقال الملك سلمان: "السعودية كانت و لا تزال تسعى للتوفيق بين دول العالم الإسلامي"، مضيفا: "إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها ضرورة ملحّة".في السياق، أكد الملك سلمان، أن الارهاب يضرب في المنطقة العربية من جديد، حيث تعرضت سفن تجارية قبالة سواحل الامارات لعمليات تخريب.