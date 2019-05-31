الصحة بغزة: أحد المحلات يذبح طيور الحبش وعليها آثار مضادات حيوية





















رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أنه ورد إشارة حول اقدام احد محلات بيع لحوم الدواجن في أحد الاسواق الشعبية بمدينة غزة، على ذبح طيور الحبش بعد منتصف الليل بصورة مريبة.وقال الوزارة في تصريح لها: "توجه فريق التفتيش مباشرة الى المكان يرافقهم مباحث التموين والاخوة في وزارة الزراعة، وبفحص الطيور المذبوحة وجدت عليها آثار مضادات حيوية".وأشارت الوزارة إلى أنه تم ارجاع الطيور الحية إلى المزرعة، تحت إشراف وزارة الزراعة؛ لاستكمال فترة الأمان الخاصة بالمضاد الحيوي المحقون في الطيور.وأوضحت، أنه سيتم تحول الملف إلى المختصين في مباحث التموين؛ لاستكمال الاجراءات القانونية.