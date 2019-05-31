نصر الله: المقاومة بغزة قادرة على السيطرة على مساحات واسعة من فلسطين المحتلة





وفي السياق، أوضح نصر الله، أن هدف (صفقة القرن)، إنهاء أي حديث عن القدس وقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في الشتات، لافتا إلى أن محور المقاومة يقف اليوم لمنع تحقيق هذه الصفقة.





وفيما يتعلق بالحرب على إيران، قال نصر الله: "الحرب على إيران يعني اشتعال المنطقة ومصالح أمريكا وقواتها سبتاد".

رام الله - دنيا الوطنأكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قادرة اليوم على ضرب تل أبيب وما بعدها بعدد كبير من الصواريخ.وأشار نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للقدس، إلى أن المقاومة في قطاع غزة قادرة ايضا على السيطرة على مساحات واسعة في فلسطين المحتلة بأي حرب مقبلة.