شؤون فلسطينية

اندلاع أربعة حرائق بغلاف غزة بفعل بالونات حارقة

اندلاع أربعة حرائق بغلاف غزة بفعل بالونات حارقة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الجمعة، أن أربعة حرائق، اندلعت اليوم بمناطق متفرقة بغلاف غزة، نتيجة سقوط بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وذكرت القناة الـ 13 الاسرائيلية، أن الحرائق اندلعت في محيط كيبوتسات (بئيري) و(كيسوفيم)، والمجلس الإقليمي (أشكول)، مشيرةً الى أنه تم السيطرة عليها وإخمادها.

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