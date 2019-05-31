خامنئي: "صفقة القرن" الشيطانية لن تتحقق

رام الله - دنيا الوطنوصف علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة باسم (صفقة القرن) بـ "الشيطانية"، معتبرا أنها لن تتحقق أبدا.وقال خامنئي، في تغريدتين نشرهما الجمعة، على حسابه الرسمي في موقع (تويتر) باللغة العربية، بمناسبة يوم القدس العالمي: "هذه السياسة الشيطانية التي تنتهجها أمريكا حيال فلسطين، والتي أطلقوا عليها اسم صفقة القرن، لن تتحقق أبداً بتوفيق من الله".وأضاف خامنئي: "رغم أنوف الساسة الأمريكيين لن تمحى قضية فلسطين من الأذهان وستبقى مدينة بيت المقدس المقدسة عاصمة فلسطين وستبقى قبلة المسلمين الأولى".وتابع بالقول: "أساس مشكلة الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقة هو عدم شرعية هذا الاحتلال. وهذا ليس شيئا مفتاحه بيد الحكومات لتستطيع حلَه. عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي محفورة في قلب الأمة الإسلامية وهي شيء لا يزول. لا يستطيعون عبر جهود البيت الأبيض ونقل السفارة إلى القدس وما شاكل أن يحلوا هذه المشكلة".ووعد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، منذ خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2016، بأن يمثل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد لاحقا أن فريقه يعمل على وضع خطة سلام وصفها بـ"صفقة القرن".وتصريح خامنئي يأتي في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل في الساحة الدولية، لتنظيم ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، يومي 25 و26 حزيران/يونيو، وهي الخطوة الأولى في إطار "صفقة القرن" المرفوضة بشدة من قبل الأطراف الفلسطينية، لا سيما في ظل قرارات الرئيس الأمريكي المقصية للجانب الفلسطيني وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.