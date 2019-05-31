دولي

خامنئي: "صفقة القرن" الشيطانية لن تتحقق

خامنئي: "صفقة القرن" الشيطانية لن تتحقق
رام الله - دنيا الوطن
وصف علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة باسم (صفقة القرن) بـ "الشيطانية"، معتبرا أنها لن تتحقق أبدا.

وقال خامنئي، في تغريدتين نشرهما الجمعة، على حسابه الرسمي في موقع (تويتر) باللغة العربية، بمناسبة يوم القدس العالمي: "هذه السياسة الشيطانية التي تنتهجها أمريكا حيال فلسطين، والتي أطلقوا عليها اسم صفقة القرن، لن تتحقق أبداً بتوفيق من الله".

وأضاف خامنئي: "رغم أنوف الساسة الأمريكيين لن تمحى قضية فلسطين من الأذهان وستبقى مدينة بيت المقدس المقدسة عاصمة فلسطين وستبقى قبلة المسلمين الأولى".

وتابع بالقول: "أساس مشكلة الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقة هو عدم شرعية هذا الاحتلال. وهذا ليس شيئا مفتاحه بيد الحكومات لتستطيع حلَه. عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي محفورة في قلب الأمة الإسلامية وهي شيء لا يزول. لا يستطيعون عبر جهود البيت الأبيض ونقل السفارة إلى القدس وما شاكل أن يحلوا هذه المشكلة".

ووعد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، منذ خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2016، بأن يمثل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد لاحقا أن فريقه يعمل على وضع خطة سلام وصفها بـ"صفقة القرن".

وتصريح خامنئي يأتي في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل في الساحة الدولية، لتنظيم ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، يومي 25 و26 حزيران/يونيو، وهي الخطوة الأولى في إطار "صفقة القرن" المرفوضة بشدة من قبل الأطراف الفلسطينية، لا سيما في ظل قرارات الرئيس الأمريكي المقصية للجانب الفلسطيني وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أخبار ذات صلة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال في الاتفاق النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال في الاتفاق النووي

ظريف: القبة الحديدية لن تضمن الأمن لإسرائيل

ظريف: القبة الحديدية لن تضمن الأمن لإسرائيل

الرئيس الفلبيني: كنت مثليا لكنني عالجت نفسي

الرئيس الفلبيني: كنت مثليا لكنني عالجت نفسي

الأمم المتحدة لن تشارك في مؤتمر البحرين لخطة السلام الأميركية

الأمم المتحدة لن تشارك في مؤتمر البحرين لخطة السلام الأميركية

إيران.. إحباط هجوم استهدف مسيرات يوم القدس

إيران.. إحباط هجوم استهدف مسيرات يوم القدس

أسانج يعاني &#34;تعذيبا نفسيا&#34; ومخاوف من نقله إلى أميركا

أسانج يعاني "تعذيبا نفسيا" ومخاوف من نقله إلى أميركا

بومبيو يحث ألمانيا على حظر حزب الله

بومبيو يحث ألمانيا على حظر حزب الله

روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة (إس 400)

روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة (إس 400)

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الهباش: القدس عنوان الصراع بين الحق والباطل وهي بحاجة لأهلها المسلمين

الهباش: القدس عنوان الصراع بين الحق والباطل وهي بحاجة لأهلها المسلمين

صحيفة إسرائيلية: &#34;صفقة القرن&#34; تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس بدون حواجز

صحيفة إسرائيلية: "صفقة القرن" تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس بدون حواجز

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين

&#34;حملة 100 يوم&#34; تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

"حملة 100 يوم" تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال

استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال

منوعات

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: &#34;ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم&#34;

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: "ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم"

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

خالد أبو النجا: &#34;المثلية الجنسية&#34; ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

خالد أبو النجا: "المثلية الجنسية" ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

عربي

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة