دولي

الأمم المتحدة لن تشارك في مؤتمر البحرين لخطة السلام الأميركية

الأمم المتحدة لن تشارك في مؤتمر البحرين لخطة السلام الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس، أنها لن تشارك في مؤتمر السلام للشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية بين إسرائيل والفلسطينيين التي ستعقد في البحرين.

وقال فرحان حق الناطق باسم الأمم المتحدة ردا على سؤال بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر "في هذه المرحلة: "لم أبلغ بحضور أي شخص"، بحسب ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وكان حق صرح أولا بأن منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف دعي إلى المؤتمر الذي سيعقد في 25 و26 يونيو/حزيران المقبل في المنامة، لكنه لن يحضر الاجتماع. وصحح بعد ذلك تصريحه بالتأكيد على أن ملادينوف لم يدع إلى المؤتمر.

ويستعد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره منذ أشهر لكشف خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يناقش مؤتمر البحرين الفرص الاقتصادية للفلسطينيين من خلال تمويلات يقدمها حلفاء واشنطن من دول في الخليج تجمعها مع إسرائيل والولايات المتحدة خصومة مع إيران.

ولمح كوشنر إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطا من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها ستقاطع مؤتمر البحرين، ولا تعتبر ترامب وسيطا نزيها بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن المؤتمر "لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن حل الصراع يجب أن يكون سياسيا ويتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال في الاتفاق النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال في الاتفاق النووي

ظريف: القبة الحديدية لن تضمن الأمن لإسرائيل

ظريف: القبة الحديدية لن تضمن الأمن لإسرائيل

الرئيس الفلبيني: كنت مثليا لكنني عالجت نفسي

الرئيس الفلبيني: كنت مثليا لكنني عالجت نفسي

خامنئي: &#34;صفقة القرن&#34; الشيطانية لن تتحقق

خامنئي: "صفقة القرن" الشيطانية لن تتحقق

إيران.. إحباط هجوم استهدف مسيرات يوم القدس

إيران.. إحباط هجوم استهدف مسيرات يوم القدس

أسانج يعاني &#34;تعذيبا نفسيا&#34; ومخاوف من نقله إلى أميركا

أسانج يعاني "تعذيبا نفسيا" ومخاوف من نقله إلى أميركا

بومبيو يحث ألمانيا على حظر حزب الله

بومبيو يحث ألمانيا على حظر حزب الله

روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة (إس 400)

روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة (إس 400)

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الهباش: القدس عنوان الصراع بين الحق والباطل وهي بحاجة لأهلها المسلمين

الهباش: القدس عنوان الصراع بين الحق والباطل وهي بحاجة لأهلها المسلمين

صحيفة إسرائيلية: &#34;صفقة القرن&#34; تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس بدون حواجز

صحيفة إسرائيلية: "صفقة القرن" تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس بدون حواجز

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين

&#34;حملة 100 يوم&#34; تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

"حملة 100 يوم" تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال

استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال

منوعات

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: &#34;ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم&#34;

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: "ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم"

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

خالد أبو النجا: &#34;المثلية الجنسية&#34; ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

خالد أبو النجا: "المثلية الجنسية" ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

عربي

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة