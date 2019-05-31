الأمم المتحدة لن تشارك في مؤتمر البحرين لخطة السلام الأميركية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس، أنها لن تشارك في مؤتمر السلام للشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية بين إسرائيل والفلسطينيين التي ستعقد في البحرين.وقال فرحان حق الناطق باسم الأمم المتحدة ردا على سؤال بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر "في هذه المرحلة: "لم أبلغ بحضور أي شخص"، بحسب ما جاء على موقع (الجزيرة نت).وكان حق صرح أولا بأن منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف دعي إلى المؤتمر الذي سيعقد في 25 و26 يونيو/حزيران المقبل في المنامة، لكنه لن يحضر الاجتماع. وصحح بعد ذلك تصريحه بالتأكيد على أن ملادينوف لم يدع إلى المؤتمر.ويستعد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره منذ أشهر لكشف خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.ومن المتوقع أن يناقش مؤتمر البحرين الفرص الاقتصادية للفلسطينيين من خلال تمويلات يقدمها حلفاء واشنطن من دول في الخليج تجمعها مع إسرائيل والولايات المتحدة خصومة مع إيران.ولمح كوشنر إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطا من أجل إقامة دولة فلسطينية.وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها ستقاطع مؤتمر البحرين، ولا تعتبر ترامب وسيطا نزيها بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن المؤتمر "لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت".وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن حل الصراع يجب أن يكون سياسيا ويتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.