لبحث تطورات القضية الفلسطينية.. الرئيس عباس يستقبل رئيس الوزراء القطري

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر اقامته في مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات والتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).حضر اللقاء: امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.