قتيل واصابتان في شجار عائلي ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقتل المواطن محمد عبد محمود خليفه (50 عاما)، مساء اليوم وأصيب اثنان أخران بجروح مختلفه، في شجار وقع بين أفراد عائلتين في بلدة العبيدية شرقي بيت لحم.وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إن المغدور وصل لمشفى بيت جالا الحكومي، مصاب بعدة طعنات، وبعد لحظات، أعلن الأطباء عن وفاته".وأشار إلى أن قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الامنية، تحركت للبلدة عملت على السيطرة على الشجار وفرض النظام والقانون .وفي السياق، قال ارزيقات: "إن قوة من الشرطة والاجهزة الامنية تمكنت من القبض على شخصين مشتبه بهما بقتل المواطن خليفه تم توقيفهما وجار سماع اقوالهما فيما باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق".