عربي

سوريا: قرارات أمريكا لن تغير حقيقية أن القدس والجولان ستبقيان عربيتان

سوريا: قرارات أمريكا لن تغير حقيقية أن القدس والجولان ستبقيان عربيتان
رام الله - دنيا الوطن
جددت سوريا، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ورعاياها الصامدين في الجولان السوري المحتل، مؤكدة دعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية في تصريح لـ(سانا) اليوم الجمعة: "إن يوم القدس يحل هذا العام مع اشتداد التآمر الأمريكي - الاسرائيلي وسقوط كل الأقنعة عن العداء الأمريكي المستحكم للأمة العربية وخاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره الاعتراف بضم الجولان إلى هذا الكيان".

وأضاف المصدر: "إن قرارات الإدارة الأمريكية لن تغير من حقيقة الأمور من أن القدس والجولان كانتا وستبقيان عربيتي الهوى والانتماء وأن كل الأراضي المحتلة والحقوق العربية لا تسقط بالتقادم وستعود إلى أصحابها طال الزمان أم قصر".

وتابع قائلا: "لا يستطيع كائن من كان التنازل أو التفريط بهذه الحقوق.. كل المشاريع الأمريكية المتجددة بالتآمر على الأمة العربية بما فيها صفقة القرن، أو غيرها لن يكون مآلها إلا الفشل أمام إرادة التحدي والصمود والإصرار على التمسك بالحقوق العربية في القدس والجولان".

وأكد الدبلوماسي السوري أن بلاده "تجدد في يوم القدس العالمي، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الباسل والأهل الصامدين في الجولان السوري المحتل ودعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وعودة الجولان إلى سوريا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

أخبار ذات صلة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

لجنة دعم الصحفيين تستنكر اغلاق مكتب الجزيرة في السودان

لجنة دعم الصحفيين تستنكر اغلاق مكتب الجزيرة في السودان

قمة &#34;مكة الطارئة&#34; تتمسك بقرارت الظهران وتونس.. والعراق تعترض على الصياغة

قمة "مكة الطارئة" تتمسك بقرارت الظهران وتونس.. والعراق تعترض على الصياغة

العاهل الأردني: ترسيخ الاستقرار بالمنطقة لا يُحقق بدون حل عادل للقضية الفلسطينية

العاهل الأردني: ترسيخ الاستقرار بالمنطقة لا يُحقق بدون حل عادل للقضية الفلسطينية

الملك سلمان: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أولوية لدينا

الملك سلمان: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أولوية لدينا

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الهباش: القدس عنوان الصراع بين الحق والباطل وهي بحاجة لأهلها المسلمين

الهباش: القدس عنوان الصراع بين الحق والباطل وهي بحاجة لأهلها المسلمين

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين

&#34;حملة 100 يوم&#34; تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

"حملة 100 يوم" تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

طالع أسعار المحروقات لشهر حزيران

طالع أسعار المحروقات لشهر حزيران

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى

منوعات

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: &#34;ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم&#34;

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: "ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم"

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

خالد أبو النجا: &#34;المثلية الجنسية&#34; ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

خالد أبو النجا: "المثلية الجنسية" ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

عربي

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة