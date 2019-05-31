سوريا: قرارات أمريكا لن تغير حقيقية أن القدس والجولان ستبقيان عربيتان

رام الله - دنيا الوطنجددت سوريا، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ورعاياها الصامدين في الجولان السوري المحتل، مؤكدة دعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة.وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية في تصريح لـ(سانا) اليوم الجمعة: "إن يوم القدس يحل هذا العام مع اشتداد التآمر الأمريكي - الاسرائيلي وسقوط كل الأقنعة عن العداء الأمريكي المستحكم للأمة العربية وخاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقراره الاعتراف بضم الجولان إلى هذا الكيان".وأضاف المصدر: "إن قرارات الإدارة الأمريكية لن تغير من حقيقة الأمور من أن القدس والجولان كانتا وستبقيان عربيتي الهوى والانتماء وأن كل الأراضي المحتلة والحقوق العربية لا تسقط بالتقادم وستعود إلى أصحابها طال الزمان أم قصر".وتابع قائلا: "لا يستطيع كائن من كان التنازل أو التفريط بهذه الحقوق.. كل المشاريع الأمريكية المتجددة بالتآمر على الأمة العربية بما فيها صفقة القرن، أو غيرها لن يكون مآلها إلا الفشل أمام إرادة التحدي والصمود والإصرار على التمسك بالحقوق العربية في القدس والجولان".وأكد الدبلوماسي السوري أن بلاده "تجدد في يوم القدس العالمي، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الباسل والأهل الصامدين في الجولان السوري المحتل ودعمها اللامحدود في سبيل تحرير كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وعودة الجولان إلى سوريا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".