دولي

إيران.. إحباط هجوم استهدف مسيرات يوم القدس

إيران.. إحباط هجوم استهدف مسيرات يوم القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال التلفزيون الإيراني: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط هجوم، كان يستهدف مسيرات "يوم القدس" في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان بإيران.

وقال قائد شرطة إقليم كردستان: "إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة عناصر ينتمون إلى جماعة مسلحة كانت تخطط لشن هجوم خلال مسيرات "يوم القدس"، كما ضبطت عددا من الأسلحة كانت بحوزتهم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأحيا عشرات آلاف الإيرانيين، اليوم الجمعة "يوم القدس العالمي" منددين بخطة السلام الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية التي باتت تعرف بـ"صفقة القرن".

أخبار ذات صلة

أسانج يعاني &#34;تعذيبا نفسيا&#34; ومخاوف من نقله إلى أميركا

أسانج يعاني "تعذيبا نفسيا" ومخاوف من نقله إلى أميركا

بومبيو يحث ألمانيا على حظر حزب الله

بومبيو يحث ألمانيا على حظر حزب الله

روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة (إس 400)

روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة (إس 400)

نتنياهو يكشف عن هدية جديدة من ترامب

نتنياهو يكشف عن هدية جديدة من ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تتعرض لاجتياح جماعي وينشر فيديو خطير

ترامب: الولايات المتحدة تتعرض لاجتياح جماعي وينشر فيديو خطير

لافروف: روسيا لن تتغاضى عن خطاب الولايات المتحدة العدواني

لافروف: روسيا لن تتغاضى عن خطاب الولايات المتحدة العدواني

هل تُشارك الأمم المتحدة في مؤتمر البحرين؟

هل تُشارك الأمم المتحدة في مؤتمر البحرين؟

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الهباش: القدس عنوان الصراع بين الحق والباطل وهي بحاجة لأهلها المسلمين

الهباش: القدس عنوان الصراع بين الحق والباطل وهي بحاجة لأهلها المسلمين

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين

&#34;حملة 100 يوم&#34; تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

"حملة 100 يوم" تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

طالع أسعار المحروقات لشهر حزيران

طالع أسعار المحروقات لشهر حزيران

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى

منوعات

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

فيديو: جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: &#34;ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم&#34;

هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: "ضحيت عشان اخواني بس الحياة خدتهم"

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

صور: هل ردّ محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو.. رامي عياش: فضل شاكر إرهابي ولن أسامحه

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

فيديو: أمل عرفة تسخر من ضحايا الهجوم الكيماوي بسوريا.. ثم تعتذر

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

خالد أبو النجا: &#34;المثلية الجنسية&#34; ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

خالد أبو النجا: "المثلية الجنسية" ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

عربي

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة