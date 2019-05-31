إيران.. إحباط هجوم استهدف مسيرات يوم القدس

رام الله - دنيا الوطنقال التلفزيون الإيراني: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط هجوم، كان يستهدف مسيرات "يوم القدس" في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان بإيران.وقال قائد شرطة إقليم كردستان: "إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة عناصر ينتمون إلى جماعة مسلحة كانت تخطط لشن هجوم خلال مسيرات "يوم القدس"، كما ضبطت عددا من الأسلحة كانت بحوزتهم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأحيا عشرات آلاف الإيرانيين، اليوم الجمعة "يوم القدس العالمي" منددين بخطة السلام الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية التي باتت تعرف بـ"صفقة القرن".