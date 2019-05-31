الحية: نرفض ورشة البحرين ومشاريع التصفية ستفشل وسيدوسها شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نرفض ورشة البحرين وندعو كافة الدول العربية لمقاطعتها".وأضاف الحية في تصريحات له خلال مشاركته في مسيرات العودة اليوم الجمعة، شرق غزة، والتي حملت اسم (يوم القدس العالم): "لن تمر صفقة القرن وستبقى القدس فلسطينية عربية، وهي قضية الأمة المركزية".وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن كل مشاريع التصفية ستفشل وسيدوسها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا مقام للاحتلال الاسرائيلي في القدس وفلسطين.