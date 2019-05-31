شؤون فلسطينية

كيف سيؤثر فشل نتنياهو بتشكيل حكومته على حماس والجهاد؟

كيف سيؤثر فشل نتنياهو بتشكيل حكومته على حماس والجهاد؟
رام الله - دنيا الوطن
تحدث خبير عسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تداعيات فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومته الجديدة، واللجوء إلى انتخابات مبكرة خلال الشهور المقبلة، على حركة حماس وقطاع غزة والسلطة الفلسطينية من جهة، وعلى إيران وحلفائها من جهة أخرى.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي في مقال نشرته صحيفة (يديعوت أحرنوت): "إن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي جرى إسقاطها بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة، لها جوانب إيجابية وسلبية في نظر أجهزة الأمن"، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة القائمة بالفعل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018، لم تطرح أي حل للتصويت عليه في الحكومة.

وأوضح بن يشاي أن مجلس الوزراء الأمني سيبقى برئاسة نتنياهو قائما حتى نهاية العام الجاري على الأقل، مستدركا بقوله: "فيما يتعلق بالتأهب والتخطيط العسكري على المدى الطويل، لن يتم اتخاذ القرار خلال هذه الفترة، رغم التحديات التي تواجهها إسرائيل في جبهاتها المتعددة.

وأكد بن يشاي أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانتا تتوقعان عملية عسكرية كبيرة ضد غزة بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة"، لذا فإن فشل تشكيل الحكومة يُعد أمرا مفيدا للحركتين.

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