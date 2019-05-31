مصرع مواطن في حادث سير ذاتي جنوب جنين والشرطة تحقق

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (57 عاما) من سكان بلدة قباطية جنوب جنين مصرعه، عصر اليوم الجمعه، بعد تعرضه إلى حادث سير ذاتي وقع على لطريق الواصل بين بلدة مسلية وقباطية.وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إن المواطن وصل متوفيا للمشفى بعد اصابته بحادث سير ذاتي وباشرت الشرطة التحقيق؛ للوقوف على ملابساته كما تم ابلاغ مصرع مواطن 57عام بحادث سير جنوب جنين".