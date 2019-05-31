حماس: (صفقة القرن) تستهدف القدس وشعبنا قرر كسر الحصار لمرة واحدة وللابد

رام الله - دنيا الوطنأكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن صفقة القرن تستهدف القدس وهويتها التاريخية والفلسطينية"، مؤكدا أن القدس تقع في قلب وضمير الوعي الجمعي للأمتين العربية والإسلامية، كما أن تزاحم الأحداث التي تمر بها الامة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن ينسي الجماهير رمزية ومركزية قضية القدس.وأوضح قاسم في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن يوم القدس العالمي يمر هذا العام والقضية الفلسطينية تمر بأكثر مراحلها صعوبة، نتيجة حالة الاستهداف الكبيرة والعلنية من قبل الولايات المتحدة والاحتلال، عبر ما يسمى صفقة القرن.وأشار إلى أن القدس برغم ما يفعله الاحتلال، ستبقى عربية فلسطينية إسلامية خالصة، ولن تستطيع آلة البطش الاسرائيلية الأمريكية أن تغير من الحقائق شيئا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيبقى يقاتل حتى النهاية من أجل الدفاع عن القدس واستردادها.وقال قاسم: "الاحتلال الإسرائيلي هو العدو المركزي لأمتنا مهما حاول من تسويق نفسه كجزء من المنطقة، ومهما تسارعت خطى التطبيع العربي"، منوها إلى أن إحياء الجماهير ليوم القدس، يعني أنها تلتف حول خيار المقاومة بكل أشكالها، باعتبار أنها الخيار الأجدى في التعامل مع الاحتلال.ونوه الناطق باسم حماس، إلى أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، التي منها؛ كسر الحصار ومواجهة صفقة القرن، وهذا أمر لا رجعة عنه"، مؤكدا أن هناك قرارا جمعيا فلسطينيا بكسر هذا الحصار مرة واحدة وإلى الأبد.