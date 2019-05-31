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الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مصادر عسكرية، الجمعة، أن قوات من الجيش الوطني اليمني تكمنت من استعادة تباب (هضاب) الصعاب والعُتيمة" ومثلث سبعة في مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة.

وبحسب المصادر، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير هذه المواقع الاستراتيجية عقب هجوم مباغت شنته على تجمعات تمركزت فيها جماعات الحوثي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأدت السيطرة على تلك التباب في معقل الحوثيين إلى قطع خطوط إمداد عن جماعات الحوثي ما بين باقم والربوعة.

وساندت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية قوات الجيش اليمنى في هجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات الحوثيين، مما أوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

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الجيش اليمني يحرر مواقع هامة في محافظة صعدة

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