روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة (إس 400)

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر دبلوماسي عسكري روسي اليوم الجمعة: "إن موسكو لم تتسلم من طهران أي طلب حول رغبتها في شراء منظومة (إس-400) الروسية.ونقلت قناة (كان) الاسرائيلية، عن المصدر قوله: "لذلك فإن الحديث عن أي رفض روسي لتوريد هذه الأنظمة إلى إيران لا أساس له من الصحة".وأضاف المصدر أن روسيا تواصل تعاونها مع إيران بشكل كامل في إطار تقديم الخدمات التقنية، فيما يخص استخدام أنظمة (إس-300) التي قامت موسكو بتوريدها إلى طهران سابقا.وكانت وكالة (بلومبرغ)، قد أفادت في وقت سابق من هذا اليوم بأن روسيا رفضت عقد صفقة مع إيران لتزويدها بأنظمة (إس-400)، ظنا منها بأن توريد هذه الأنظمة سيؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط.