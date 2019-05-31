صحيفة إسرائيلية: "صفقة القرن" تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس بدون حواجز

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (ماكور ريشون) الإسرائيلية: إن خطة "صفقة القرن"، التي سيطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشمل نقل بلدة أبو ديس في القدس إلى السلطة الفلسطينية؛ لإقامة العاصمة الفلسطينية فيها.وبحسب الصحيفة، فإنه تجري منذ فترة، بإيعاز من الحكومة الإسرائيلية، إجراءات قانونية لعزل أبو ديس عن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، وذلك في إطار "صفقة القرن".وأضافت (ماكور ريشون)، أنه تبحث هذه الإجراءات في عدد من الأسئلة، بينها ما إذا كان بالإمكان تسليم أبو ديس إلى السلطة الفلسطينية بصورة أحادية الجانب، لأن السلطة الفلسطينية، ترفض صفقة القرن، والتعامل معها.وأشارت الصحيفة، بحسب ما نقل عنها موقع (عرب 48)، إلى أن سكان أبو ديس الفلسطينيين يعبرون إلى القدس عبر حاجز، وأن هذه الإمكانية ستلغى وفقا للاقتراح في "صفقة القرن".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن العام الماضي، أنه تلقّى عرضاً بإعلان بلدة أبو ديس قرب القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، ولكنه رفض ذلك العرض، مؤكدًا أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين.يذكر أن جدارا بناته السلطات الإسرائيلية يقسم أبو ديس إلى قسمين، وفي أحدهما البؤرة الاستيطانية "كيدماة تسيون".وتقع أبو ديس في المنطقة B وفقا لاتفاقيات أوسلو، وفي العام 2000، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها، إيهود باراك، تسليم أبو ديس للسلطة الفلسطينية، لكن هذا القرار لم ينفذ.