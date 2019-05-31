نتنياهو يكشف عن هدية جديدة من ترامب

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، قدم له خريطة رسمية لوزارة الخارجية الأمريكية تم تحديثها لتشمل هضبة الجولان السورية المحتلة من قبل "إسرائيل".واستعرض نتنياهو في مؤتمر صحفي، بالقدس، الخريطة التي قدمها له كوشنر مهندس خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".يشار إلى أن ترامب، اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري في آذار/ مارس الماضي، أثناء زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ما أثار غضباً وانتقادات دولية وعربية.