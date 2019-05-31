للمشاركة بجمعة (يوم القدس العالمي).. بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية، بعد عصر اليوم الجمعة، بالتوجه الى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "يوم القدس العالمي".وكانت الهيئة الوطنية العليا، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة، التي حملت عنوان "يوم القدس العالمي"، مؤكدة على مواصلة المسيرات حتى تحقيق أهدافها.