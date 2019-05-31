"حملة 100 يوم" تطالب الحكومة بالإفصاح عن أولوياتها للفترة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنطالبت حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة الفلسطينية بضرورة الإفصاح عن أولوياتها للفترة القادمة وقائمة المؤشرات المرتبطة بهذه الأولويات وذلك ليتسنى للمجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته متابعة خطة الحكومة وقياس مدى تحققها لما فيه خدمة المواطن الفلسطيني.وذكرت الحملة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، أنها "تنطلق في عملها تحت مظلة ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني لمساءلة الحكومة بما يقارب 100 مؤسسة مجتمعية من ضمنهم مجلس تنسيق العمل الأهلي الذي يضم الشبكات الأهلية الفلسطينية، ائتلاف أمان، الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة وغيرها العديد من المؤسسات القاعدية الشريكة والفاعلة".وأضافت أنها وهي تتابع وبشكل حثيث خطى عمل الحكومة الجديدة بكافة امكاناتها تجزم بضرورة تقديم الحكومة الفلسطينية لقائمة واضحة بأهم اولويات العمل في الفترة القادمة امام المواطنين بما يعزز ثقة المواطن بالحكومة ويرفع مستويات الشفافية في العلاقة مع المواطن.