استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستشهد شابان فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.وقالت وزارة الصحة: إن الارتباط المدني، أبلغها، باستشهاد الشاب يوسف وجيه (18 عامًا) برصاص الاحتلال في القدس.وكان جنود الاحتلال، قد أطلقوا صباح اليوم النار على مواطن فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين في القدس.وأكدت (يديعوت أحرنوت)، أن إسرائيليًا (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب اسرائيلي آخر في الخمسينيات بالقرب بوابة باب العامود بالقدس بطعن في الرقبة والرأس ووصفت جراحه بالخطيرة.إلى ذلك، استشهد الفتى عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد أبو الحمص قرب قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، وأصيب شاب آخر بحالة خطيرة.وأفادت الوكالة الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "مزموريا" شرق بيت لحم، أطلقت الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول الى المسجد الأقصى المبارك، ما أدى الى استشهاد الفتى غيث وإصابة الشاب مؤمن أبو طبيش من حدبة الفوار في محافظة الخليل.