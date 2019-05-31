شؤون فلسطينية

ربع مليون مُصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الاقصى

ربع مليون مُصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأوقاف في القدس: إن أكثر من ربع مليون مُصلٍ، أدوا الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وزحف عشرات آلاف المُصلين من القدس، ومن أراضي الـ48 ومحافظات الضفة الغربية، نحو المدينة المقدسة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى رغم اجراءات الاحتلال المشددة في المدينة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت البلدة القديمة والمسجد الأقصى لفترة قصيرة، بزعم طعن شاب في القدس مستوطنين.

وعجت الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنفذة لمدينة القدس بآلاف المواطنين الذين أرادوا أداء الصلاة في رحاب الأقصى المبارك، غير أن الاحتلال منع من هم دون الـ40 عاما من الرجال الدخول للقدس.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على المواطنين الذين يقتربون من جدار الضم والتوسع العنصري في المحافظات المختلفة، ما أدى لاستشهاد فتى شرق بيت لحم وإصابة آخر.

ومن المتوقع مشاركة مئات الآلاف لإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان "ليلة القدر" التي تصادف الليلة.

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