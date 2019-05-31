طالع أسعار المحروقات لشهر حزيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية والتخطيط - الإدارة العامة للبترول، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران في كافة محافظات الوطن اعتبارا من غدا السبت هو على النحو التالي:
بنزين 95 = 6.17 شيكلا
بنزين 98 = 6.89 شيكلا
سولار = 4.96. شيكلا
كاز = 4.96 شيكلا
الغاز
- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.
- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.
- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.
أعلنت وزارة المالية والتخطيط - الإدارة العامة للبترول، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران في كافة محافظات الوطن اعتبارا من غدا السبت هو على النحو التالي:
بنزين 95 = 6.17 شيكلا
بنزين 98 = 6.89 شيكلا
سولار = 4.96. شيكلا
كاز = 4.96 شيكلا
الغاز
- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.
- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.
- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.
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