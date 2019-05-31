طالع أسعار المحروقات لشهر حزيران

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية والتخطيط - الإدارة العامة للبترول، أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران في كافة محافظات الوطن اعتبارا من غدا السبت هو على النحو التالي:بنزين 95 = 6.17 شيكلابنزين 98 = 6.89 شيكلاسولار = 4.96. شيكلاكاز = 4.96 شيكلاالغاز- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.