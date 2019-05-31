دولي

ترامب: الولايات المتحدة تتعرض لاجتياح جماعي وينشر فيديو خطير

ترامب: الولايات المتحدة تتعرض لاجتياح جماعي وينشر فيديو خطير
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن بلاده تتعرض لاجتياح جماعي في الفترة الأخيرة، كما نشر مقطع فيديو يثبت كلامه.

أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو / حزيران المقبل، بسبب  ماوصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب عبر موقع صفحته بموقع (تويتر): "إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة 5% في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل"، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذ المكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها.

وأضاف ترامب أن "تعاون المكسيك السلبي في السماح بهذا التوغل الجماعي يشكل تهديدا طارئا وغير عادي للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت عنه (فوكس نيوز).

وقال إن حرس الحدود الأمريكي، أوقف 1036 مهاجرا غير شرعي على الحدود مع المكسيك قرب مدينة إلباسو فجر الخميس.

 

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